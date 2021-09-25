النجمة البحريني «سوبر خليجي اليد»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج - تصوير: غلام كاركر

توج الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة فريق النجمة البحريني اليوم بكأس سوبر كرة اليد الخليجي والميداليات الذهبية بفوزه الصعب على الشارقة 27 - 25 في مباراة ماراثونية، أقيمت برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وانتهى الشوط الأول للشارقة 13 - 12، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيها الفريق البحريني باللقب.

حضر المباراة خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارق، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد الإماراتي ونائبه عبد السلام ربيع ومحمد عبد الكريم جلفار الرئيس السابق لاتحاد اليد وعلي عيسى رئيس الاتحاد البحريني.

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