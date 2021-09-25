إصابة يوسف ميرزا في «غراند بري للمضمار»

المصدر: دبي-البيان

تعرض يوسف ميرزا نجم منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للإصابة خلال مشاركته في بطولة «غراند بري للمضمار» بجمهورية التشيك في ختام مشاركة المنتخب بالمنافسات، وتمنى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة ألا تؤثر إصابة ميرزا على مشاركته الرسمية المقبلة.

ونعتبر «غراند بري للمضمار» من البطولات المهمة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات لما يشهده من مشاركة كبيرة تضم أهم وأبرز أبطال ونجوم رياضة الدراجات على الصعيد الدولي، لذلك حرص اتحاد الدراجات على المشاركة في الحدث بلاعبين مميزين هما يوسف ميرزا وأحمد المنصوري.

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