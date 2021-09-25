منصور بن محمد يتوج الفائزين في ختام كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي اليوم منافسات الجولة الختامية لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي اختتمت بتتويج سموه للأندية المتصدرة للبطولة، ومع ختام الجولة الخامسة تمكّن أبطال أندية الوحدة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حصد الذهبيات في فئات الكبار والشباب والناشئين على التوالي.

وكان في استقبال سموه محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد. كما حضر منافسات اليوم الختامي للدوري كلٌّ من خالد راشد الهنائي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، وأحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وخويطر سعيد الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية- مشرف قطاع الألعاب الفردية، وخالد المهري، مدير فرع أبوظبي لدى آفاق الإسلامية للتمويل، وسائد حجازي سلامة مدير عام مساعد مبيعات جاكوار لاند روفر في بريمير موتورز.

وخلال حضوره لمنافسات الجولة الختامية لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وتتويج الأبطال الفائزين بالجولة الختامية توجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بالتهنئة للاعبي نادي الوحدة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لفوزهم المستحق بالمراكز الإولى في فئات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، مشيداً بمستويات الأداء الرفيعة التي أبداها جميع الرياضيين على بساط النزال.

وقال سموه: "تنسجم القيم العالية التي تتبناها رياضة الجوجيتسو مع الهوية الإماراتية التي نحرص على ترسيخها في نسيج مجتمع الإمارات وفي نفوس النشء، ونتابع بإعجاب التنامي الكبير لحضور هذه الرياضة على امتداد الدولة، خاصةً من خلال توفير عدد كبير من الأكاديميات والأندية الوطنية لهذه الرياضة، ما يشكّل داعماً مهماً لرؤيتنا الاستراتيجية في ترسيخ أنماط الحياة الصحية بين جميع أفراد المجتمع، مع التركيز على المواهب الصاعدة التي تشكّل الضامن الأهم للمستقبل الرياضي المشرق للدولة على المستوى العالمي".

وأضاف سموه: "باتت دولة الإمارات محط أنظار عشّاق رياضة الجوجيتسو من جميع أنحاء العالم، بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من أصحاب السمو حكّام الإمارات، حيث ترسّخت هذه المكانة بفضل الفعاليات المتعاقبة التي تستضيفها مختلف إمارات الدولة لرياضة الجوجيتسو".

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