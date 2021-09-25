فتح باب التسجيل لسباق «النوف 43» اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت فتح باب التسجيل اليوم، وحتى الخميس المقبل للمشاركة في سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً «الجولة الثانية»، والذي يقام 2 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ويعد سباق النوف أول سباق من فئة السباقات الكبرى بعد العودة من التوقف الصيفي، حيث أقيم سباقان لفئة البوانيش فقط.

وأكد النادي أن شروط المشاركة تتضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على الجرعات الثلاث المضادة لفيروس كورونا.

وتوجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية سموه للسباق وللأحداث الكبرى التي ينظمها النادي، وقال: «إن دعم القيادة الرشيدة السبب الرئيسي في النجاحات، لاسيما وأن الاهتمام بالتراث الوطني الأصيل إرث غرسه في نفوس الجميع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وطالب الرميثي الجميع بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، فضلاً على التقيد بالإجراءات الاحترازية، مشدداً على أنه لن يسمح لأي شخص مخالف بالتواجد مع المشاركين في المحفل التراثي الكبير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز