اعتماد برنامج بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو برنامج بطولة أبوظبي غراند سلام 2021 التي تقرر إقامتها بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر المقبل، والتي كانت قد تأجلت من قبل بسبب جائحة كورونا، حيث كان مقرراً لها أن تقام في أكتوبر 2020، إلا أن التأجيل جاء بقرار من الاتحاد الدولي في آلية تحقق التكافؤ بين الاتحادات الأعضاء، وذلك بهدف المشاركة الآمنة والصحية لجميع أصحاب المصلحة قبل قيام أولمبياد طوكيو الماضي 2020.

وأكد الدرعي أن العمل يتواصل للإعداد للبطولة بشكل جيد بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الدائم في نجاحات الاتحاد.

وأعلن الاتحاد الدولي للجودو عبر موقعه الرسمي بدء التسجيل لبطولة أبوظبي غراند سلام 2021، وقد كانت الدنمارك أول الدول التي تقدمت للمشاركة في بطولة أبوظبي المقبلة.

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو إن برنامج إعداد المنتخب الأول سيتواصل حسب ما خطط له بإشراف طاقمه الفني.

وأكد أن البطولة المقبلة ستخضع للضوابط والإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة واشترط الاتحاد الدولي للجودو ضرورة تقديم ما لا يقل عن شهادتين 2 طبيتين سلبيتين لفيروس كورونا عند الوصول لكل أفراد البعثات المشاركة.

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