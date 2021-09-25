صدارة ثلاثية لبطولة الشارقة ماسترز للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

تقاسم 3 لاعبين صدارة بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 30 دولة.

وصعد الثلاثي المكون من الأوكراني بافل اليانوف والهندي نارا يانان والإيراني أمين طبطبائي إلى الصدارة برصيد 6 نقاط، وذلك بنهاية الجولة الثامنة، وجاء 5 لاعبين في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن وكل من الإيراني الأستاذ الدولي الكبير برهام مقصودلو والأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، والأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف ومواطنه الأستاذ الدولي الكبير نادر بيك يعقوبييف.

وأعطى شارة انطلاق الجولة الثامنة، سعود المرزوقي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الإمارات للشطرنج ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد والحكم الدولي عامر علي حسن، بحضور عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج مدير البطولة وحسان تورداليف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج.

نتائج

وبالعودة إلى نتائج الجولة الثامنة، اكتفى سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج بنتيجة التعادل، وذلك خلال المواجهة التي جمعته مع الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي.

وحسم التعادل مباراة الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف والأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان، فيما حقق الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي فوزاً تكتيكياً على الطاولة الثالثة على حساب منافسه الأستاذ الدولي الكبير المخضرم الأذري نايديتش أركاديتش، وعلى الطاولة الرابعة انتهى اللقاء الأوزبكي الخالص بين الأستاذ الدولي الكبير نادربيك عبد الستاروف والأستاذ الدولي الكبير نادربيك يعقوبييف بالتعادل، وحقق بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو فوزاً مهماً على الأستاذ الدولي الكبير اليوناني ديميتريوس ماستروفاسيليس.

كما أسفرت بقية النتائج عن تعادل الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين المصنف الأول على البطولة مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني آرام هاكوبيان، فيما خسر مواطنه الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي من الأستاذ الدولي الكبير الألماني دايتر، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداجيسكو مع الهندي الأستاذ الدولي الكبير سيثو رامان، وانتهى اللقاء الإماراتي الخالص بين الأستاذ الدولي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والأستاذ الدولي سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة بفوز الأخير، وخسر الأستاذ الدولي الكبير المصري أدهم فوزي من الأستاذ الدولي الفلبيني ديماكيلينغ، وتعادل الأردني لؤي سمير مع السوري صهيب العكلة والتونسي أمير زعيبي مع المغربي محمد تيسير.

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