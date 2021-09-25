فوز طائرة شباب الأهلي والنصر في كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

فاز شباب الأهلي على الجزيرة 3-0 بنتائج أشواط 25-15 و25-14 و25-21 أول من أمس، على ملعب صالة نادي العين، في المجموعة الأولى لدور المجموعات لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، والتي شهدت فوز النصر على حتا 3-1.

وفي المجموعة الثانية ضمن البطولة نفسها، فاز الوصل على بني ياس 3-2 بأشواط 29-27 و25-21 و19-25 و22-25 و15-10، وعجمان على العين 3-0.

وتعد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، افتتاحية الموسم الجديد 2021-2022 للكرة الطائرة، وتشارك فيها 8 أندية، مع عدم مشاركة الظفرة والوحدة في مسابقات هذا الموسم.

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