عبدالله أهلي وفارس الجناحي يُتوجان بكأس بطولة الإمارات للبادل تنس للمواطنين 2021

المصدر: البيان

حقق اللاعبان المواطنان عبدالله أهلي وفارس الجناحي إنجازاً كبيراً، بعد فوزهما بأول بطولة للبادل تنس للمواطنين، ليسجلا بذلك اسميهما ضمن سجل البطولات الرياضية في الدولة.

وشهد الملعب المركزي بنادي «بادل بوينت» بالشارقة فوز الثنائي عبدالله أهلي (المُصنف رقم 17 على قائمة اتحاد الإمارات للبادل تنس) وفارس الجناحي (المُصنف رقم 16) بالبطولة بعد أن اقتنصا فوزا صعبا في الدور النهائي من الثنائي سعيد المري (المُصنف رقم 2)، ومحمد الجناحي (المُصنف رقم 8).

وشهدت البطولة التي نظمتها شركة «ماتش سبوت» دعما غير مسبوق من جانب الجماهير الإماراتية، خاصة وأنها شهدت منافسة غير مسبوقة، مع تنافس أكثر من 170 فريقاً في البطولة التي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع.

وانتهت فعاليات البطولة التي رعتها «سيمبل»، «ذا بادلرز»، «ابسوليوت زيرو»، و«بادل إت» بتتويج رائع للثنائي الفائز في المباراة النهائية، وحصولهما على ميداليات وجائزة نقدية تبلغ قيمتها 5000 درهم، وذلك بعد مباراة مثيرة استمرت لمدة 120 دقيقة. وحصل الثنائي سعيد المري ومحمد الجناحي على المركز الثاني، وميداليات وجائزة نقدية قيمتها 2500 درهم.

وقال خالد الشامسي، الشريك المؤسس لنادي «بادل بوينت» ورئيسه التنفيذي: «يأتي التنظيم الناجح للنسخة الأولى من بطولة البادل تنس للمواطنين، بمثابة انجاز جديد لاتحاد الإمارات للبادل تنس يُضاف إلى سجل انجازاته، وشهادة على تفرد وتطور البنية التحتية الممتازة للرياضات في الدولة. فبينما يخوض العالم معركة ضد جائحة «كوفيد-19»، عاد النشاط إلى تنظيم الفعاليات الكبرى في مختلف المجالات، بفضل نجاح استراتيجية الدولة في احتواء الجائحة، والتي توجت بصدارة الإمارات عالمياً في معدلات التطعيم باللقاحات وعودة الحياة الطبيعية. وبالنيابة عن شركة «ماتش سبوت»، الجهة المُنظمة للبطولة وكافة الجهات الراعية لها، أود أن اتقدم بخالص الشكر للجهات المعنية على دعمها في تنظيم النسخة الأولى من هذه البطولة خلال فترة يواجه فيها العالم تحديات كبرى».

وعبر خالد الشامسي عن سعادة مُنظمي البطولة ورعاتها بحجم الإقبال الجماهير عليها، وأملهم في تنظيم دورات أكبر للبطولة في العام المقبل. وقال الشامسي: «نأمل في العودة العام المقبل بالمزيد من المنافسات والفعاليات». مشيراً إلى أن تنظيم بطولة البادل تنس للمواطنين تأتي متماشية مع رؤية القيادة الرشيدة التي واصلت تقديم الدعم والتشجيع لكافة الرياضات لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز الرياضي.

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