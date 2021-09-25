الطاهر يتوج الهند بطلاً لـ«غرب آسيا للشطرنج»

المصدر: (سريلانكا - البيان الرياضي )

توج هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، افتراضياً، الهند بطلاً لبطولة آسيا الغربية للشطرنج بمشاركة 900 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة من القسم الغربي للقارة من مناطق شمال ووسط آسيا ومنطقة شبه القارة الهندية ودول منطقة غرب آسيا، للفئات العمرية تحت 10 و12 و14 و16 و18 ذكور وإناث.

واستطاع منتخب الهند الفوز بالمركز الأول في الترتيب العام، وجاء المنتخب الإيراني في المركز الثاني ومنتخب سريلانكا في المركز الثالث.

وأشاد الطاهر بالاتحاد السريلانكي للشطرنج منظم الحدث، وشكرهم على حسن التنظيم مع فريق العمل الآسيوي من الحكام والفنيين والمراقبين ولجنة الاستئناف، متمنياً للأبطال أن يكونوا خير سفراء للقارة في بطولة غراند سلام للفئات العمرية، التي ينظمها الاتحاد الدولي في نوفمبر المقبل.

شارك في البطولة، بالإضافة للإمارات، 5 منتخبات عربية، هي الكويت وسلطنة عمان وسوريا والأردن وفلسطين، كما شاركت دول وسط وغرب آسيا إيران وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان والهند وبنغلادش وسيرلانكا ونيبال وجزر المالديف.

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