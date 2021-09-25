سالم عبد الرحمن يقترب من صدارة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

حقق سالم عبد الرحمن فوزاً ثميناً على حساب الفرنسي جوليس موزارد ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الشارقة ماسترز للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتختتم منافساتها بعد غدٍ.

وبهذا الفوز تقدم سالم عبد الرحمن إلى المركز الثاني وأصبح على بعد نصف نقطة من الصدارة التي يتزعمها الأوكراني بافل اليانوف والهندي نارا يانان برصيد 5.5 نقاط.

وأعطى شارة انطلاق الجولة السابعة، علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي رئيس نادي الشارقة الرياضي والدكتور عبد الله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج وأوتابيك شوكوروف لاعب نادي الشارقة الرياضي ومنتخب أوزبكستان لكرة القدم، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأثنى علي سالم المدفع على النجاح التنظيمي للبطولة واستقطابها أفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الرعاية الكريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة تعزز نجاح البطولة ما يسهم في إبراز الوجه الحضاري والرياضي والسياحي لإمارة الشارقة.

وأسفرت نتائج الجولة السابعة عن تلقي الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي خسارته الأولى في البطولة على يد الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف، فيما تعادل على الطاولة الثانية الأستاذ الدولي الكبير المخضرم الأذري نايديتش أركاديتش مع الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي.

وعلى الطاولة الثالثة حقق الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان فوزاً مهماً على الأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الإيراني الأستاذ الدولي الكبير برهام مقصودلو مع البرغواياني راميرز دالغادو، وتمكن سالم عبد الرحمن من اقتناص الفوز من منافسه الفرنسي الأستاذ الدولي الكبير جوليس موزارد على الطاولة الخامسة.

كما حقق الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين المصنف الأول على البطولة فوزه الثاني على التوالي على حساب مواطنه الأستاذ الدولي محمد عزت ليصبح في رصيد باسم 3.5 نقاط، وفاز الموهوب الأوزبكي الأستاذ الدولي الكبير نادربيك عبد الستاروف على الهندي الأستاذ الدولي الكبير آرجون اريغايسي، وتغلب مواطنه الأستاذ الدولي الكبير جواهر سينداروف الفوز على المصري الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي.

فيما خسر لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الدولي سعيد إسحاق من الأستاذ الدولي الكبير التركي فيرات بوراك، وحقق الأستاذ الدولي الكبير المصري أدهم فوزي الفوز على حساب الهندي الأستاذ الاتحادي دوشيانت شارما، وحسم التعادل لقاء الأستاذ الدولي المصري علي فرحات والأستاذ الاتحادي اللاعب السوري صهيب العكلة وتعادل لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج الأستاذ الدولي عمران الحوسني مع الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير.

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