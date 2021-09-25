50 بانوشاً تتنافس على لقب «أبوظبي الشراعي» اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يتنافس 50 بانوشاً على لقب سباق أبوظبي للبوانيش الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت اليوم بكورنيش أبوظبي.

وتبلغ مسافة السباق الذي يعد الجولة الثالثة لهذه الفئة ضمن سباقات الموسم الحالي، 8 أميال بحرية بمشاركة بحارة من مختلف إمارات الدولة.

ويقام السباق وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، إذ قرر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت اقتصار المشاركة على المطعمين بالجرعة الثالثة من أجل التنافس في السباق.

وقال ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت إن النادي حريص على الالتزام بالإجراءات واللوائح المنظمة للسباق وكل السباقات التي ينظمها، مشيداً بالدور الذي يبذله الجميع في إنجاح مختلف السباقات سواء على صعيد السباقات التراثية أو سباقات الشراع الحديث.

ووجه الشكر لشركاء ورعاة النادي على الدعم المتواصل للفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي كافة، وخصوصاً أنها ساهمت بشكل كبير في النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، معرباً عن ثقته بخروج السباق بالشكل اللائق وسط منافسة قوية من جميع المشاركين.

يذكر أن الجولة الثانية التي نظمت الأسبوع الماضي بسباق العالية للبوانيش الشراعية شهدت فوز «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد، إذ كان السباق الأول بعد استئناف نشاط السباقات البحرية عقب التوقف الصيفي.

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