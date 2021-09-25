الحساني وصباحي والبلوشي أبطالاً في «أم القيوين للدراجات»

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

شهد ثاني سباقات موسم الدراجات الهوائية الذي جرى صباح أمس بإمارة أم القيوين نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة وصلت إلى 231 دراجاً مثلوا كل الفئات المشاركة، كما شهد قمة الإثارة والندية منذ بدايته إلى نهايته.

وأسفرت نتائجه عن فوز علي الحساني من نادي شباب الأهلي بصدارة فئة الأندية كبار، تلاه زميله عبد الرحمن البلوشي من النادي نفسه، وحل ثالثاً عبد الرحمن المنصوري من فريق أبوظبي.

وفي فئة رجال تحت 23 سنة للأندية جاء أسامة صباحي من نادي النصر في المركز الأول، تلاه محمد المطيوعي من نادي أبوظبي، ثم سيف العامري من شباب الأهلي.

وفي منافسات الترتيب العام للهواة المواطنين فرق حل ماجد البلوشي من فريق «تورك ام 7» في المركز الأول، تلاه حارب إبراهيم من الفريق نفسه، وعمر مراد من شرطة دبي.

وفي منافسات الهواة المواطنين فرق فوق 40 سنة حل عارف رأفت من شرطة دبي في المركز الأول، تلاه محمد الشحي من فريق تورك، ثم فهد الوحيدي من فريق ربدان.

وفي منافسات الهواة المواطنين فرق تحت 40 سنة جاء ماجد البلوشي من «تورك أم 7» في المركز الأول، تلاه حارب إبراهيم من الفريق نفسه، ثم عمر مراد من شرطة دبي.

وفي منافسات الهواة المقيمين فرق حل بوجان دوردك من فريق «اي رايد بي آر 2» في المركز الأول، تلاه جورج ناركليش فيلي من فريق الوثبة في المركز الثاني، ثم جوشو سالفاتوز من فريق ياسي في المركز الثالث.

وفي منافسات الترتيب العام للهواة المواطنين والمقيمين فردي حل سوفيان حدي في المركز الأول، تلاه سالم الشميلي في المركز الثاني، ثم أدريان مالانوم في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة المواطنين فردي فوق 40 سنة جاء عوض الهاملي في المركز الأول، تلاه منصور حسن في المركز الثاني، ثم ناصر الفلاسي في المركز الثالث.

وفي منافسات فردي تحت 40 سنة للهواة المواطنين جاء سالم الشميلي في المركز الأول، تلاه حسن آل علي، ثم سيف علي في المركز الثالث.

شهد السباق وتوج أبطاله خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد ومحمد القبيسي النائب الثاني، ونايف جكه رئيس لجنة الحكام وعبد الكريم الزرعوني وسالم بوشليبي ومديرو الفرق وممثلو الأندية وشرطة أم القيوين التي ساهمت في تأمين مسار السباق.

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