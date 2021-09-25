الشارقة والنجمة البحريني في «سوبر اليد الخليجي» اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يلتقي فريق الشارقة مع نظيره فريق النجمة البحريني في الرابعة والنصف مساء اليوم على لقب كأس السوبر الإماراتي البحريني «الخليجي» لكرة اليد 2021، والذي تحتضنه صالة الملك الشرقاوي بالإمارة الباسمة، والمقام تحت رعاية الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

ويتطلع فريق الشارقة للفوز بكأس البطولة للمحافظة عليه للسنة الثانية على التوالي، وبالوقت نفسه يمني الفريق البحريني النفس بالعودة لمملكة البحرين بكأس البطولة للمرة الثالثة بتاريخ مشاركته في البطولة، والتي انطلقت بالموسم 2017 -2018.

ويدير اللقاء الطاقم التحكيمي العماني المكون من الحكمين القاريين خميس الوهيبي وعمر الشحي وعلى الطاولة المواطنين محمد ناصر ونوال مبارك والمراقب الفني عبد الله خميس والمراقب الإداري عبد السلام ربيع.

التواجد الرابع

وسيخوض فريق الشارقة السوبر الخليجي للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن توج بلقب السوبر الإماراتي في بداية هذا الموسم بفوزه على فريق الجزيرة 26 -22، وينشد فريق الملك المحافظة على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية بمملكة البحرين الشقيقة، بفوزه على فريق بربار البحريني 28 -27.

وفي الوقت نفسه يتطلع فريق النجمة البحريني للفوز بالكأس والعودة من الإمارات متوجاً بلقب النسخة الرابعة والتي تمثل الثالثة له خلال مشاركاته في البطولة، وكان فريق النجمة قد فاز على جارة فريق بربار بنتيجة 35 -28 في بطولة السوبر البحريني لهذا الموسم.

قيادة ولاعبين

يقود فريق الشارقة الجهاز الفني المكون من المدرب المصري هاني الفخراني ويساعده جمعة العشر والإداري علي المرزوقي، ويضم الفريق كوكبة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرات إلى جانب المحترفين التونسي مصباح الصانعي والمصري محمود فايز والجزائري زهير نعيم.

أما فريق النجمة فجميع عناصره وقيادته من أبناء البحرين بقيادة المدرب سيد فلاحي والإداري محمد سمير وزميله أحمد مصطفى، ويضم الفريق نخبة مميزة من عناصر المنتخب البحريني أصحاب الخبرات على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

مسيرة البطولة

أقيمت النسخة الأولى للبطولة عام 2017 وتوج بلقبها وعلى أرضه فريق النجمة بفوزه على الشارقة 23 -18، واستضافت الإمارات النسخة الثانية عام 2018 وتوج فريق النجمة بلقب البطولة للسنة الثانية على التوالي بفوزه على الشارقة 27 -19، وفي النسخة الثالثة عام 2019 بالبحرين نجح فريق الشارقة بالفوز على فريق باربار البحريني بعقر داره بنتيجة 27 -26.

حدث خليجي

وأكد محمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي ورئيس لجنة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة: «التعاون الرياضي الإماراتي البحريني يعكس عمق العلاقة القوية بين الشعبين الشقيقين، والتي أرسىت قواعدها القيادة الرشيدة في البلدين، وإن مشاركة الشارقة في هذا الحدث المميز تأتي في إطار حرص النادي على امتداد جسور التعاون والشراكة في كل مجالات الرياضة بين الدولتين».

وتمنى الحصان أن تخرج المباراة بصورتها المثلى والتي ترقى لطموح قيادة الفريقين، مؤكداً أن جميع الاستعدادات للاستضافة قد اكتملت ونرحب بالجميع في الإمارة الباسمة.

40 % حضور

وأكد اتحاد اليد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في تنظيم هذه المباراة، وحدد 40 % من السعة الاستيعابية لصالة الشارقة للحضور، وأن يكون حرف E أو النجمة ظاهراً في تطبيق الحصن، مع مراعاة إبراز نتيجة فحص (pcr) سلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المباراة، إضافة لتحديد المدة للحاصلين على جرعات اللقاح.

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