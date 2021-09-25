العين والوحدة و«بالمز 777» تحلّق بألقاب «أم الإمارات للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حلّقت أندية العين والوحدة وبالمز الرياضية 777 بألقاب دوري أم الإمارات للجوجيتسو، والذي أقيمت جولته الخامسة والأخيرة في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي.

وفاز الوحدة بلقب الكبار فوق 18 عاماً، فيما حل نادي العين وصيفاً، وبالمز الرياضية 777 ثالثاً، وحقق العين لقب «الشابات تحت 18 سنة»، وحل الوحدة ثانياً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، ونجحت أكاديمية بالمز الرياضية 777 في اقتناص المركز الأول لفئة الناشئات تحت 16 عاماً، وحل فريق الوحدة ثانياً، والجزيرة ثالثاً، وبلغ إجمالي الجوائز التي حصل عليها أصحاب المراكز الأولى 690 ألف درهم.

أقيمت الجولة بحضور ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسائد حجازي سلامة مدير عام مساعد مبيعات «جاكوار لاند روفر» في «بريمير موتورز» شريك السيارات الحصري للاتحاد.

وكانت الجولة مسك ختام الدوري، تخللتها مستويات رائعة وأداء قوي للاعبات الأندية ما يعكس تطور البطولة على الصعد كافة، حتى أصبحت منصة رائدة في تقديم المواهب والأبطال.

وساهمت عودة الجماهير إلى المدرجات في تحفيز اللاعبات ما جعل النزالات أكثر إثارة، بهدف صعود منصة التتويج، ونجح اتحاد الجوجيتسو في تحقيق أهداف ومكاسب عدة من تطبيق النظام الجديد للبطولة ورفع عدد جولاتها من ثلاث إلى خمس، من خلال اتساع قاعدة المشاركة النسائية وبروز عدد كبير من المواهب الواعدة على مستوى اللاعبات والتحكيم، بالإضافة للإدارة الناجحة وتعزيز دور المرأة الرياضية على ساحة الجوجيتسو.

يوم مميز

وأعربت ناعمة المنصوري عن سعادتها بالمشاركة في تتويج البطلات في اليوم المميز لجوجيتسو الإمارات، مؤكدة أن التواجد في المحفل الرائع يعتبر هدفاً لجميع بنات الوطن، وأثنت على دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وتمكينها في شتى المجالات حتى أصبحت نموذجاً يحتذى في النجاح على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأكّد محمد سالم الظاهري أن دوري أم الإمارات للجوجيتسو يتطور بثبات، وأصبح أقرب إلى البطولات العالمية مع تواجد لاعبات نجحن في تحقيق ألقاب قارية وعالمية عدة.

وأشار إلى أن من أهم مكاسب البطولة توفير جيل جديد من البطلات اللاتي اكتسبن الخبرات وساهمن في توسيع خيارات الجهاز الفني في انتقاء الأفضل والأجدر بتمثيل المنتخب وتعزيز حظوظه في مضاعفة الإنجازات على ساحة الجوجيتسو الدولية وتعزيز ريادة الدولة العالمية في هذه الرياضة.

وأضاف: حرص الاتحاد على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة بكل المجالات، ومنها المجال الرياضي الذي يساهم في رسم مستقبل مشرق لجوجيتسو السيدات، والمضي قدماً نحو عهد جديد من الإنجازات التي تعزز موقع الدولة والعاصمة أبوظبي كموطن للجوجيتسو.

دعم

وأكد خالد الهنائي العضو المنتدب لنادي الوحدة فخره بفوز بنات الوحدة بالمركز الأول في فئة الكبار للعام الثاني على التوالي، والتواجد في المركز الثاني على مستوى الشابات والناشئات، وقال:

الفضل في الإنجاز يعود في الأساس إلى القيادة الرشيدة التي توفر كل الدعم لبنت الإمارات في كل المجالات، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعم الأول للجوجيتسو في الدولة، وإلى سمو الشيخ ذياب بن زايد رئيس نادي الوحدة الذي نستلهم من توجيهاته البحث عن الرقم واحد في كل المنافسات.

وكذلك للاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي الذي يوفر أفضل بيئة تنافسية في الدولة للاعبين واللاعبات، ويطبق أفضل البرامج في العالم في مجالات نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال والبطلات.

وأضاف: نشكر لاعبات الوحدة في كل المراحل، والمدربات، وسوف يحصلن جميعاً على مكافآت مجزية على النتائج الطيبة، ونعد الجميع بأن الوحدة سينافس على الصدارة في كل الفئات ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لأن الوحدة يهدف أن يكون رقماً صعباً في كل المنافسات المحلية.

قدرات

وقالت مريم آل علي لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية 777 من فئة الناشئات والتي حققت ذهبية وزن 44 كغم: آمنت بقدراتي لتحقيق الفوز، وواظبت في الأيام الأخيرة على التدريبات بكل عزيمة وإصرار واستيعاب لتعليمات الجهاز الفني. وأهنئ زميلاتي اللاعبات اللاتي أصبحن ذوات شأن كبير في الجوجيتسو، وهدفنا المقبل تشريف الإمارات في بطولة العالم وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين.

وأشارت شما المزيني لاعبة العين «ذهبية وزن 40 كغم للشابات» إلى أن الفترة الماضية تخللتها الكثير من المراحل الإعدادية والمعسكرات بهدف رفع الجاهزية لخوض البطولات المحلية والدولية، ما ساعد على رفع معدلات اللياقة البدنية، وقالت «لم تدخر مدرباتنا جهداً في مساعدتنا، وأصبحنا أكثر قدرة على التفوق في النزالات».

ختام دوري نائب رئيس الدولة اليوم

تنطلق اليوم الجولة الخامسة والختامية من دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بمشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو بالأندية والأكاديميات.

وتشهد الجولة منافسات في 3 فئات هي الناشئين «تحت 16 عاماً»، والشباب «تحت 18 عاماً»، والكبار «فوق 18 عاماً»، وتطمح أندية العين والوحدة والجزيرة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى تقديم أداء مميز والفوز بألقاب البطولة.

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