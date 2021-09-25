مذكرة تفاهم بين شرطة أبوظبي و«أبوظبي للدراجات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقّعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي للدراجات «عن بُعد»، لتعزيز التعاون المشترك، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بالتعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وبهدف تأهيل رياضيين ممارسين لديهم القدرات البدنية والذهنية لممارسة رياضة الدراجات الهوائية ونشر ثقافة الوعي الرياضي، وقع المذكرة اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والنخيرة ناصر الخييلي، المدير التنفيذي في نادي أبوظبي للدراجات.

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي أن المذكرة تأتي ضمن سعي القيادة الشرطية لإسعاد العاملين بين منتسبيها، وتعد خطوة عملية لتحسين جودة حياة الموظفين، عبر تقديم المزايا والخدمات النوعية، والاستفادة من الخدمات المقدمة بالتنسيق مع نادي أبوظبي للدراجات.

وأشار إلى أنه بموجب المذكرة تجرى تدريبات للعناصر النسائية بشرطة أبوظبي لصقل مهاراتهن وتطويرها من خلال الدورات التدريبية وبرامج التوعية، واكتشاف المواهب للمشاركة في المنافسات والمسابقات والفعاليات الخاصة برياضة الدراجات الهوائية، والاستفادة من الخبرات الرياضية لرياضة الدراجات الهوائية من الجهتين في تبادل المعرفة والتدريبات، والدعم المتبادل المشترك من خلال التنسيق المشترك فيما بينهم.

وأكد حرص القيادة العامة واهتمامها بتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات الوطنية باعتباره مبدأً مهماً من المبادئ الاستراتيجية التي تنتهجها شرطة أبوظبي في تنفيذ رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية.

حضر توقيع المذكرة سهيل مطر اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، والعقيد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي.

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