«حصن الإمارات».. حضور مميز للجوجيتسو في «العين للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشارك اتحاد الإمارات للجوجيتسو في النسخة 12 من معرض العين للكتاب الذي يقام في الفترة من 21 – 30 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال سلسلة «حصن الإمارات» من تأليف الكاتبة الإماراتية نورة الشمري المستشار القانوني للاتحاد.

وتهدف السلسلة المخصصة للأجيال الناشئة والتي جرى إطلاقها في مايو من العام الجاري إلى تعريف الأطفال بالقيم الموروثة عن الأجداد وغرس قيم رياضة الجوجيتسو النبيلة في نفوسهم.

وتتميز سلسلة حصن الإمارات بمحتوى قيّم ومشوّق يأخذ الأطفال في رحلة تعرفهم بالإرث الكبير للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتحصينهم بمبادئ الانتماء وحب الوطن والتمسك بالأخلاق الكريمة.

كما تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على ماضي المؤسسين والأجداد والتحديات التي واجهتهم، فضلاً عن غرس القيم الإنسانية التي تتبناها الدولة لزرعها في الأجيال الناشئة، والعمل على تطبيق مبدأ الأمم المتحدة «الرياضة من أجل التنمية والسلام»، وتعزيز قيم التسامح.

كل أطفال العالم

وقالت نورة الشمري مؤلفة السلسلة: إنها ليست موجهة فقط لأطفال الإمارات بل هي موجهة لكل الأطفال في العالم، لا سيما أن الشخصيات الرئيسية الثلاث في السلسلة من ممارسي لعبة الجوجيتسو، التي تتناغم قيمها النبيلة مع إرث الآباء المؤسسين باعتبارهم دعاه لقيم الشرف والصدق والشجاعة، والسلام والولاء للوطن والدفاع عن الأرض.

وأضافت: إن البداية كانت مع معرض أبوظبي للكتاب الذي شكّل منصة مثالية لإطلاق السلسلة، مؤكدة أن المشاركة في معرض العين للكتاب تساهم في تعزيز الوعي والتعريف بالسلسلة، خصوصاً أنه يتضمن فعاليات موجهة للأطفال تضم مجموعة واسعة من العروض الترفيهية والتثقيفية وورش العمل.

وتشتمل «حصن الإمارات» على ثمانية كتب، هي: حصن أبوظبي: غرس التسامح، وحصن دبي: غرس التميز، وحصن الشارقة: غرس الاحترام، وحصن عجمان: غرس الشرف، وحصن أم القيوين: غرس الصدق، وحصن رأس الخيمة: غرس الولاء، وحصن الفجيرة: غرس الشجاعة، وحصن السلام: غرس السلام والولاء للوطن والدفاع عن الأرض.

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