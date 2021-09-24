سلة الجزيرة الحمراء تستعيد " ذاكرة الماضي "

المصدر: البيان

استعاد فريق كرة السلة بنادي الجزيرة الحمراء ذاكرة الماضي بعودة الحصص التدريبية مجدداً بعد التوقف الإضطراري المرتبط بتفشي كوفيد 19 وذلك بحرص مجلس إدارة النادي على سلامة اللاعبين وإرجاء النشاط مؤقتاً إلى حين زوال الظروف التي تسببت بغياب اللعبة.

ويشهد ميدان السلة تدريبات يومية بمشاركة مجموعة من اللاعبين بإشراف المدربين سيف الدين محمد وياسين إبراهيم وذلك لتعزيز الجوانب البدنية والعمل على تحسين المهارات وتطوير قدرات اللاعبين من خلال التدريبات المتنوعة وسط حالة كبيرة من التجاوب والتفاعل مع التوجيهات الصادرة من المدربين.

وقال المدرب سيف الدين محمد إن رغبة اللاعبين في العودة إلى التدريبات والتفاعل مع لعبة السلة تمثل دافعاً قوياً للتطور والعمل على تسريع وتيرة الإعداد البدني والفني تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية من التحضيرات للموسم الجديد.

وأشار إلى مشاركة اللاعبين حسن عمار ، حمد الياسي ، عمر مراد ، ريفيز ماندلي ، جوش سيسك ، مالك محمد ، إيزيز ديلتور وراول امانتي في الحصص التدريبية مع إمكانية إضافة المزيد من اللاعبين في الفترة المقبلة في ظل الاهتمام الذي تحظى اللعبة من اللاعبين في المراحل الدراسية المختلفة.

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