الشعفار نائبا لرئيس الإتحاد الدولي للدراجات الهوائية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

في انجاز اماراتي جديد، فاز أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الانتخابات التي أقيمت، اليوم في بلجيكا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، واحتفظ الفرنسي ديفيد لابرتيان بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للدورة الجديدة 2021-2025 بالتزكية.

وجاء فوز الشعفار، الذي أصبح أول رئيس للاتحاد الآسيوي يشغل المنصب، في الانتخابات بفضل الثقة التي يحظى بها على المستوى الدولي في رياضة الدراجات الهوائية وبعد مسيرة رياضية حافلة بالنجاحات في كل المناصب التي شغلها منذ أكثر من 20 عاماً.

ويترأس الشعفار الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية منذ 2017 بعدما احتفظ بمنصبه في انتخابات مارس الماضي في دبي، وهو رئيس سابق لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية لدورتين متتاليتين من 2012 إلى 2020، كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي وعضوية اللجنة المنظمة العليا لطواف الإمارات وهو مؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية.

وأكد الشعفار أن فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي مصدر فخر واعتزاز ووصفه بالإنجاز المهمّ الذي جاء ليبرهن على مكانة أبناء الإمارات في الساحة الرياضية الدولية وقدرتهم على صناعة الفارق، وقال: الوصول إلى هذا المنصب الرفيع في الاتحاد الدولي ثمرة عمل كبير لسنوات طويلة وسأحرص على تسخير كل ما أملك من تجارب وخبرات لخدمة رياضة الدراجات.

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