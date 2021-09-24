الإمارات تحرز ذهبية "خليجي السنوكر"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أحرزت الإمارات الميدالية الذهبية في فئة فردي الرجال للسنوكر ضمن منافسات بطولة الخليج للبلياردو والسنوكر التي تقام حالياً في الدوحة، وجاء الفوز الباهر قبل ختام المسابقة حينما تأهل لاعبين من الإمارات للمباراة النهائية هما المصنف الأول محمد مصطفى شهاب وزميله عبد الرحمن الشامسي ليحجزا المركزين الأول والثاني للإمارات عن جدارة واستحقاق.

وجاء تأهل محمد شهاب بعد فوزه في نصف النهائي على حبيب صباح من البحرين بنتيجة 4-2 فيما تأهل الشامسي بفوزه في مباراة مماثلة على القطري أحمد سيف بنتيجة 4-3.

وتلقى كل من شهابوالشامسي التهنئة بعد نهاية مباراتي الدور نصف النهائي مساء الجمعة من عبد المنعم الختال رئيس اتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر ومحمد عبد الله يوسف رئيس الوفد.

وأكد رئيس الوفد ان الإنجاز ليس غريباً على سنوكر الإمارات في بطولات الخليج التي ظلت تحقق فيها الإمارات أرقاماً جديدة نسخة بعد الأخرى، مشيراً إلى ان تأهل لاعبين من الإمارات للمباراة النهائية يبرهن على تميز اللعبة في الدولة على المحيط الإقليمي.

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