ذهبية وفضية جديدتان للإمارات في تحدي الفجيرة لبناء الأجسام

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أضاف لاعبو الإمارات اليوم ذهبية وفضية إلى رصيدهم في بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام المقامة حالياً في مجمع زايد الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وفاز سلطان محمد الكتبي بالميدالية الذهبية بمنافسات اليوم الثاني لـ«الكلاسيك فيزيك» لفئة 171 سنتيمتراً، ونال محمد خليفة الميدالية الفضية في فئة أكثر من 175 سنتيمتراً، فيما فاز المصري محمد صفوت بالميدالية الذهبية للفئة نفسها ونال الفلسطيني ماهر حبوش الميدالية البرونزية، وحقق العماني خالد الشوكيلي فضية «171 سنتيمتراً». وكان لاعبونا حققوا ذهبيتين وفضيتين في اليوم الأول للمنافسات.

وأشاد زويد سالمين الزعابي مدرب منتخب الإمارات لبناء الأجسام بالمستويات الفنية المميزة التي قدمها اللاعبون، كاشفاً أن جميع اللاعبين المواطنين الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى سيتم دعوتهم للمنتخبات الوطنية استعداداً للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة.

ووصف الزعابي بطولات الفجيرة لبناء الأجسام بالأفضل والأقوى فنياً، مما يعزز من ثقة الجهاز الفني باختيار الأفضل لضمهم للمنتخب، مشيراً إلى أن الإخراج الفني منح اللاعبين روحاً عالية ليقدموا أفضل ما عندهم.

وقدم الشكر للجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد عبيد بن ماجد ومدير البطولة خليل معروف وفريق العمل للتفاني في مواصلة ظهور البطولة بشكل استثنائي للسنة الـ 21 في تاريخ اللعبة إماراتياً.

من جهته قال الحكم الدولي السعودي ملفي الغامدي إن بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام أسهمت بتألقه لاعباً في السنوات الماضية قبل أن يتحول للعمل في الجانب التحكيمي، وهو يتواجد اليوم كحكم دولي في البطولة لتقديم خلاصة خبرته في إنجاحها.

وأكد اعتزازه بهذا الدور، ووصف البطولة أنها الأقوى عربياً وإقليمياً وأعطت لرياضة بناء الأجسام إقليمياً وعالمياً دفعة فنية وتنظيمية قوية قادت هذه الرياضة للانتشار بشكل مميز، وذلك بسبب الدقة في تنظيمها ونجاحها باستقطاب لاعبين أقوياء من مختلف دول العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز