البولينغ تدشن فعاليات «دورة الشيخة هند لألعاب السيدات» 26 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، برنامج منافسات الدورة التي تعد الأكبر من نوعها، ويتم تنظيمها تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وينظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبلين، وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم 26 أكتوبر في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، وتتضمن الدورة هذا العام 6 ألعاب رياضية فردية هي، البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، والبادل تنس.

ويتضمن برنامج الدورة إقامة بطولة الريشة الطائرة خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر بنادي النصر، وتقام بطولة الكروسفت يوم 29 أكتوبر في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا، وسباق الدراجات الهوائية يوم 2 نوفمبر في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، كما يقام سباق الجري يوم 3 نوفمبر في مضمار الجري بحديقة ممشى الورقاء، فيما تقام بطولة البادل تنس التي تعد ضيفًا جديدًا على الدورة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل في بادل بوينت في منطقة القوز.

ورشة عمل

وعقدت اللجنة المنظمة الأسبوع الماضي ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئي لشرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة التاسعة من الدورة، كما تم عرض متطلبات التسجيل في الدورة بشكل مفصل، والإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات منسقات اللجان النسائية في الدوائر والمؤسسات، وتم مناقشة كل الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب.

ويستمر التسجيل للمشاركة في النسخة التاسعة من الدورة حتى 15 أكتوبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لكل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص إلى تسجيل جميع منتسباتها للمشاركة في المنافسات في أسرع وقت، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل في حال اكتمال العدد المحدد لكل لعبة حتى لو كان ذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل.

شروط

ووضعت اللجنة المنظمة شروط للتسجيل، حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في منافسات 3 ألعاب فردية كحد أقصى، ويسمح بمشاركة منتسبات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص من المواطنات من عمر 18 سنة فما فوق، وحاملات جواز الدولة ومواليد الدولة والمقيمات، بالإضافة إلى بنات الموظفين والموظفات وزوجات الموظفين العاملين بالمؤسسات.

وتم تحديد الحد الأقصى لمشاركة المؤسسات في كل لعبة، حيث يسمح بمشاركة 20 لاعبة بحد أقصى في سباق الطريق من كل مؤسسة، 15و مشاركة في سباق الدراجات الهوائية، و10 مشاركات من كل مؤسسة في الريشة الطائرة، و15 مشاركة في بطولة البولينغ، و4 لاعبات في البادل تنس، و10 لاعبات في الكروسفت.

كما تم تحديد الفئات وعدد اللاعبات المشاركات في كل لعبة، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن إدراج جائزة جديدة للدورة وهي «جائزة أفضل مؤسسة»، التي تمنح للمؤسسة التي حققت منتسباتها أكثر عدد من الميداليات في البطولات المدرجة بالدورة، وذلك تشجيعًا للمؤسسات على تسجيل أكثر عدد من اللاعبات في الدورة وحث المشاركات على بذل جهودهن لتحقيق نتائج أكبر والحصول على ميداليات أكثر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز