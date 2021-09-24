ذهبيتان وفضيتان للإمارات في تحدي الفجيرة لبناء الأجسام

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

حقق منتخب الإمارات، أمس، 4 ميداليات ملونة «ذهبيتان وفضيتان»، في بطولة «الفيزيك» في تحدي الفجيرة لبناء الأجسام.

وحلق بالذهب كل من صهيب عبد الله لطول 172 سنتيمتراً، ومجيد علي لأكثر من 176 سنتيمتراً، فيما نال الفضيتين محمود درويش «176 سنتيمتراً» ومحمد حسن «175 سنتيمتراً»، وتختتم البطولة اليوم.

وأكد أحمد جوهر عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالمستويات الفنية المميزة التي قدمها اللاعبون، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع اللاعبين المواطنين لاختيار اللاعب الأفضل.

وأكد أن بطولات الفجيرة لبناء الأجسام تعد الأفضل تنظيماً والأقوى منافسة على مستوى الوطن العربي بسبب العمل الاحترافي للجنة المنظمة، برئاسة محمد عبيد ومدير البطولة خليل معروف.

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