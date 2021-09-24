بن سليم يبحث تعزيز التعاون الأولمبي مع كرواتيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

التقى محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، مع وفد كرواتي برئاسة بونو بوسنجاك رئيس الاتحاد الكرواتي للملاكمة عضو الاتحاد الأولمبي الكرواتي، واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للملاكمة الكرواتية، وضم الوفد الجنرال ملادين ميكولسيفيتش عضو اللجنة الأولمبية الكرواتية، وبحث الاجتماع سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة المتبادلة التي تستهدف تعزيز وتطوير وتنمية الرياضة الأولمبية في البلدين.

وحضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، والدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني، ومن الجانب الكرواتي فينكو جرجيك عمدة مدينة نوفا ومحمد عبدالله محمد سفير اللجنة الأولمبية الكرواتية.

ورحب محمد بن سليم بالوفد الكرواتي، مؤكداً أن هناك العديد من الأهداف التي وضعناها من أجل تبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بين اللجان الأولمبية في كل دول العالم، وأن الرياضة الكرواتية متطورة في العديد من الألعاب ولديها كوادر فنية عالية من الممكن الاستفادة منها، كما أن مثل هذه اللقاءات تدخل ضمن استراتيجية اللجنة الأولمبية الوطنية في تطوير علاقاتنا مع كل دول العالم بالشكل الذي يخدم رياضتنا وأبطالنا.

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