الجولة النهائية لـ«جوجيتسو أم الإمارات» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة النهائية من بطولة «أم الإمارات للجوجيتسو» في صالة جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من لاعبات أندية وأكاديميات الدولة.

وأعلن اتحاد الجوجيتسو عن تخصيص جائزة تبلغ 690 ألف درهم للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات البطولة بواقع 260 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، و230 ألف درهم في فئة الشابات، و200 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئات.

ونجحت أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز 777 في تقديم أداء قوي خلال الجولات الأربع الماضية، وبالتالي عززت حظوظها في التتويج بإحدى فئات المنافسات الثلاث وهي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً).

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو إن محبي وعشاق الجوجيتسو سيكونون على الموعد مع تجربة رائعة من الحماس والندية، ومنافسة خماسية مثيرة للوصول إلى منصة التتويج من خلال لاعبات موهوبات أثبتن قدرة فائقة على المنافسة والإصرار على تحقيق الانتصار.

نظام جديد

وقال: النظام الجديد للبطولة الذي تم اعتماده هذا الموسم بإقامته 5 جولات عوضاً عن 3 أثبت فاعلية كبيرة، ونجح في استقطاب أوسع مشاركة للسيدات في البطولة منذ إطلاقها عام 2017، وعزز مستويات الأداء والمنافسة وهو ما يواكب رؤية الاتحاد في استدامة تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة وتوسيع قاعدة الممارسين.

وتساهم الجولة الأخيرة من البطولة في تعزيز جاهزية اللاعبات لخوض المنافسات والاستحقاقات المقبلة مثل بطولة العالم للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر من العام الجاري.

وأكدت لاعبة أكاديمية العين للجوجيتسو والمنتخب الوطني حمدة الشكيلي التي تنافس في فئة الكبار وزن 45 كجم إن بطولة« أم الإمارات للجوجيتسو» تتمتع بمكانة ورمزية كبيرتين في نفوس اللاعبات، كما أن انطلاقة أغلب البطلات إلى النجومية والعالمية كان عبر بوابة هذه البطولة الغالية.

وذكرت أن الهدف من المشاركة في البطولات المحلية والدولية هو الفوز والتتويج وأنها ستسعى جاهدة لمساعدة زملائها في الفريق على تحقيق إنجاز مهم مساء اليوم. مشيرة إلى أن الجولة الختامية لدوري« أم الإمارات للجوجيتسو» مهمة في مواصلة الإعداد للمشاركة في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين بعد 6 أسابيع.

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