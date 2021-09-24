الإمارات تشارك في «غرب آسيا للرجبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يستعد منتخبا الإمارات للرجال والسيدات للمشاركة ببطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي والمزمع إقامتها في الدوحة يومي 8 و9 أكتوبر المقبل، ويتدرب المنتخب مرتين أسبوعياً وفق إجراءات احترازية وبمتابعة من الأمين العام محمد الزعابي.

ويلتزم المنتخب بجدول مكثف للياقة البدنية يتم تنفيذه بالصالة الرياضة «جيم نيشن» تحت إشراف مدربين مختصين.

ويشرف على التدريبات المدرب أبولو بيرليني ومساعده المدرب الوطني يوسف شاكر، ويقوم محمد الزعابي بتسهيل كل الأمور المتعلقة باللاعبين.

وأعرب فيصل الزرعوني نائب رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بالجهد المبذول من الإدارة والمدربين واللاعبين واللاعبات وإصرارهم على تحقيق الطموحات ببطولة غرب آسيا والعودة لمنصات التتويج ونيل شرف التكريم في الحفل السنوي لأصحاب الإنجازات والذي يحرص الاتحاد على مدار 7 سنوات متتالية على التواجد به.

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