تعثر «الفتى الذهبي» بـ«الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة -عدنان الغربي

تعثّر سالم عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني للشطرنج بالخسارة الأولى في بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 26 الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 30 دولة.

وتلقى سالم عبد الرحمن «الفتى الذهبي» الخسارة الأولى من الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة، ليخسر الصدارة ويتأخر إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

‎وأعطى إشارة انطلاق الجولة السادسة المهندس فتحي جبر عفانة، الرئيس التنفيذي، ومؤسس شركة «فاست» لمقاولات البناء، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج مدير البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي والمنسق العام للبطولة، وحسان تورداليف رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج.

نتائج

وأسفرت أبرز نتائج الجولة السادسة عن تعادل الأستاذ الدولي الكبير المخضرم الأذري نايديتش أركاديتش مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي مع الأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف، وتعادل الإيراني الأستاذ الدولي الكبير برهام مقصودلو مع الفرنسي الأستاذ الدولي الكبير جوليس موزارد، فيما حقق الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف فوزاً مستحقاً على منافسه الأستاذ الدولي الكبير الهندي غانغولي شاخار.

وحقق الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين فوزه الأول في البطولة على حساب مواطنه الأستاذ الدولي علي فرحات، وتغلب الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف على الأمريكي الاستاذ الدولي الكبير نيلمان هانز.

وفاز الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي على الأستاذ الدولي الكبير التركي فيرات بوراك، وخسر لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الدولي سعيد اسحق مع المولدافي الأستاذ الدولي الكبير فايوريل لورديشسكو، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير المصري أدهم فوزي مع الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير أوليغ رومينشن.

وفي نهاية الجولة الخامسة انفرد الإيراني أمين طبطبائي بصدارة الترتيب برصيد 5 نقاط، وجاء خمسة لاعبين في المركز الثاني بـ4.5 نقاط هم الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان والأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي والأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف والأستاذ الدولي الكبير الأذري نايديتش أركاديتش، والأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف، وتأخر لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن إلى المركز الثالث بـ 4 نقاط قبل أن يلتقي الفرنسي الأستاذ الدولي الكبير جوليس موزارد في الجولة المقبلة.

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