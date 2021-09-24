215 لاعباً في سباق «أم القيوين للدراجات»

المصدر: (أم القيوين - البيان الرياضي)

تشهد إمارة أم القيوين اليوم ثاني سباقات الموسم المحلي لاتحاد الدراجات الهوائية الذي يقام لمسافة 80 كم أمام إدارة المرور والدوريات التابعة للقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وخصص السباق للأندية رجال وتحت 23 سنة، والهواة المواطنين تحت وفوق 40 سنة، والهواة المواطنين فوق وتحت 40 سنة «فردي»، والهواة المقيمين فرق، ووصل عدد المشاركين إلى 215 لاعباً.

ويقام السباق بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين التي تسهم في تأمين خط سير السباق، وكل من النادي العربي ومستشفى أم القيوين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز