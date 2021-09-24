ميرزا والمنصوري في «غراند بري للمضمار» بالتشيك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك منتخب الإمارات للدراجات الهوائية اليوم في سباق الأمومنيوم ببطولة «غراند بري للمضمار» بجمهورية التشيك ويمثله يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري.

وتعتبر البطولة من الفعاليات المهمة في أجندة الاتحاد الدولي بفضل المشاركة الكبيرة من أهم وأبرز أبطال ونجوم رياضة الدراجات على الصعيد الدولي.

وكانت لجنة المنتخبات بالاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة رئيس مجلس الإدارة ، راهنت على التواجد والمشاركة في البطولة بأبرز نجوم المنتخب .

وكانت بعثة المنتخب برفقة المدرب عبدالله المنصوري توجهت إلى جمهورية التشيك قبل أيام من انطلاق الحدث للدخول في فترة تحضير نهائية في موقع إقامة وتنظيم البطولة قبل بداية المنافسات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز