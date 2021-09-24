تذاكر إضافية لمواجهة بلاهوفيتش ضد تيكسيرا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، طرح تذاكر إضافية لبطولة يو إف سي 267، والتي تشهد مواجهة بلاهوفيتش ضد تيكسيرا، يوم 30 أكتوبر المقبل، في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ضمن «أسبوع أبوظبي للتحدي».

وجاء طرح التذاكر الإضافية، تلبية للإقبال الكبير من هواة رياضات الفنون القتالية ونزالات «يو إف سي» من المنطقة والعالم، على حضور منافسات التحدي، ما يؤكد المكانة الرائدة للعاصمة على خريطة الوجهات المفضلة للفعاليات الرياضية والترفيهية عالمية المستوى، ويعكس الشعبية المتنامية لمنافسات «يو إف سي» في المنطقة.

وتعاونت الدائرةي، التي تنظم «أسبوع أبوظبي للتحدي»، مع الاتحاد أرينا والشركاء، والجهات المعنية وذات الصلة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لطرح التذاكر الإضافية لمواكبة الطلب الإقليمي والعالمي، مع الالتزام بمتطلبات الطاقة الاستيعابية، لحضور الجمهور في الفعاليات الحية التي حددتها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي.

وتجسد مبيعات التذاكر في وقتٍ قياسي، ثقة الجمهور بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة في أبوظبي، التي تصدرت قائمة المدن الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لمؤشر المدن الآمنة الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست.

ويدافع البولندي يان بلاهوفيتش، في النزال الرئيس، عن لقبه في فئة وزن الخفيف الثقيل أمام المصنّف الأول البرازيلي جلوفر تيكسيرا، وتمكّن بلاهوفيتش من استقطاب قاعدة مشجعين واسعة في أبوظبي، بعدما فاز على دومينيك ريس، خلال منافسات جزيرة النزال العام الماضي.

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