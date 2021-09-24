4 مواجهات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم، مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بأربع مواجهات قوية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، ويلتقي النصر مع حتا وشباب الأهلي مع الجزيرة في المجموعة الأولى، والعين مع عجمان والوصل مع بني ياس في المجموعة الثانية.

وستكون كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، افتتاحية الموسم الجديد للعبة، وتشارك فيها 8 أندية فقط، مع اعتذار الظفرة والوحدة، وتعتبرها الأندية فرصة قوية للاطمئنان على جاهزية فرقها قبل انطلاقة الدوري، في ظل صعوبة إقامة معسكرات خارجية.

وشهدت العديد من الأندية تغييرات في الأجهزة الفنية تحضيراً للموسم الجديد، إذ تعاقد حتا مع المدرب الكوبي نيكولاس ارنستو، والجزيرة مع الأرجنتيني جورجي البرتو، وعجمان مع المدرب الأرجنتيني خوان، بديلاً للمدرب المصري يوسف سويلم، وبني ياس مع المدرب إبراهيم المناعي، وهو المدرب الوطني الوحيد في الموسم.

وأبقت باقي الأندية على مدربيها من الموسم الماضي، واستمر الأرجنتيني خوان مدرباً لشباب الأهلي، والتونسي زياد الأرقش مدرباً للنصر، والبرازيلي ويليام ريكاردو مدرباً للوصل، والمونتغمري بوغيفتش مدرباً للعين.

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