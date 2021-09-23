طاقم عماني يقود «سوبر اليد» الخليجي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

كلفت لجنة الحكام والقانون في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، الطاقم التحكيمي العماني، المكون من الحكمين القاريين خميس الوهيبي وعمر الشحي، لإدارة مباراة السوبر الخليجي لكرة اليد، غداً، بين الشارقة بطل السوبر الإماراتي، والنجمة بطل السوبر البحريني، بصالة نادي الشارقة، ويقام برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، ويضم طاقم التحكيم، حكمي الساحة العمانيين على الطاولة، محمد ناصر ونوال محمد، والمراقب الفني عبد الله خميس، والمراقب الإداري عبد السلام ربيع.

وأوضح عبد السلام المحيربي نائب رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة الحكام، أنه تم توجيه الدعوات لكبار المسؤولين من الشخصيات الرياضية، وقيادات الهيئات والجهات الرياضية بالدولة، وبالتنسيق مع إدارة نادي الشارقة، مستضيف البطولة، لحضور الحدث الخليجي.

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