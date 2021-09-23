مجلس دبي الرياضي ينظم تحدي الثلج 8 أكتوبر المقبل

المصدر: وام

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة 12 من بطولة تحدي العوائق الجليدية "تحدي الثلج" في الثامن من أكتوبر المقبل في "سكي دبي" بمول الأمارات في نسخة جديدة وحواجز متنوعة يتراوح عددها بين 22 و24 عائقا وهو ما سيزيد من حماس عشاق هذه رياضة خلال التحدي السنوي المرتقب الذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار.. وذلك في إطار تعزيز المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي رياضياً وسياحياً والفعاليات المتنوعة التي تنظمها وتستضيفها المدينة على مدار العام، بما تمتلكه من بنية تحتية عالمية تخدم مختلف القطاعات .

ويأتي الإعلان عن إطلاق نسخة هذه العالم من البطولة، بعد النجاح الكبير الذي حققه "سباق دبي للجري الثلجي" الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" في "سكي دبي" بمول الإمارات يوم الجمعة الماضي بمشاركة واسعة من الجمهور وعشاق التزلج والرياضات الجليدية.

فئات ومستويات

ويستقطب "تحدث الثلج" المشاركين من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عامًا، وذلك ضمن ثلاث فئات تنافسية هي فئة النخبة التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الهواة المختلط المفتوحة لجميع المستويات البدنية، والفئة الأخيرة هي فئة الهواة للسيدات التي تم استحداثها العام الماضي للراغبات في المنافسة وسط أجواء تنافسية مخصصة "للسيدات فقط".

ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية التي تم تصميمها لتجعل المشاركين في البطولة يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ أربعة تحت الصفر.

مضمار السباق

وستتحول القاعة الثلجية في "سكي دبي" إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، التي تتضمن التسلق، والزحف فوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، والتدحرج، والجري فوق الجليد، واجتياز المتاهة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق مع الركض وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس فوق الجليد.

ويبدأ المتسابقون في التحدي على شكل مجموعات متباعدة مؤلفة من خمسة أشخاص، وسيكون كل متسابق مستعدًا مع تعليق رقم السباق في مقدمة القميص وتثبت شريحة التوقيت حول القدم، في موعد لا يتجاوز 15 دقيقة قبل البداية المقررة لكل فئة، ويحصل جميع المشاركين الذي استطاعوا إنهاء السباق على ميدالية مميزة بعد إعادة شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما يحصلون جميعًا على قميص "تحدي الثلج" التذكاري.

ويستقطب الحدث مشاركين من مختلف فئات المجتمع ويناسب ضمن مستوياته كل الأعمار، ويمنح المشاركين الفرصة لاختبار قدراتهم البدنية، وتشكيل الفرق والعمل الجماعي، وتطوير مهاراتهم وقضاء وقت ممتع في أحد الأماكن الشهيرة بالجذب السياحي في دبي.

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