26 شوطاً لإبل الوضح والمهجنات الأصايل في «مهرجان الظفرة»

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن تخصيص أشواط جديدة لمسابقة مزاينة الإبل، لفئتي الإبل الوضح والمهجنات الأصايل بمهرجان الظفرة، في دورته الخامسة عشرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 28 أكتوبر 2021 حتى 22 يناير 2022.

وأوضحت اللجنة أن عدد الأشواط الجديدة الخاصة لفئتي الإبل الوضح والمهجنات الأصايل بلغ 26 شوطاً، وخصص لها 250 جائزة قيمة، في خطوة جديدة ونوعية، ضمن الخطة الهادفة إلى دعم ملاك الإبل والحفاظ على السلالات الأصيلة والتوسع في خارطة مسابقات مزاينات الإبل، وتشجيع الملاك على المشاركة في مسابقة مزاينة الإبل وتحقيق الفائدة، وتمكين ملاك الإبل للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها بكل الفئات.

وأعلنت اللجنة لأول مرة عن إضافة شوطين لفئة الإبل الوضح، بواقع شوط لأعمار «المفاريد، الحقايق، واللقايا»، وشوط لأعمار «الإيذاع، الثنايا والحول»، وقد تم تخصيص جوائز نقدية كبيرة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى من كل شوط، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول من كل شوط على جائزة نقدية قدرها «100» ألف درهم، والمركز الثاني «80» ألفاً، والمركز الثالث «50» ألفاً، والمركز الرابع «30» ألفاً، والمركز الخامس «20» ألفاً، إضافة إلى رمز ووشاح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل شوط.

يذكر أن «الإبل الوضح» هي الإبل ذات اللون الأبيض، واسمها مقتبس من وضح النهار، وذلك دلالة على لونها ناصع البياض.

هدف

كما تمت إضافة 24 شوطاً خاصة لفئة الإبل المهجنات الأصايل في كل مزاينات موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، والتي ستقام منافساتها في أربع مواقع تضم «مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد» إلى جانب مسابقة المزاينة الرئيسية في مهرجان الظفرة. ويهدف المهرجان، إلى الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة، والحفـاظ علـى الموروث الشعبي.

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