هجن راشد بن حمدان بن محمد تتألق بناموس اليذاع في تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيطرت هجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم على الصدارة في أغلب تحديات اليوم الأخير من الجولة الثانية لتمهيدي المرموم، وذلك من خلال سباقات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت أمس على أرضية ميدان المرموم.

ونجح الشعار المنطلق بقوة في عالم سباقات الهجن في الحصول على صدارة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات عن طريق «الشاهينية» التي قدمها المضمر غانم سعيد سالم بتوقيت وقدره 8:02:4 دقائق.

ووضعت هجن الرئاسة بصمتها على الشوط الثاني لليذاع الجعدان المحليات، وذلك عندما قاد المضمر أحمد مطر الخيلي «شاهين» إلى القمة مسجلاً توقيتاً بلغ 7:55:0 دقائق. ثم عاد شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم للقمة مجدداً من خلال الشوط الثالث لليذاع البكار المهجنات بعد أن تمكنت «الشاهينية» من حسم معركتها مع منافساتها في زمن وقدره 7:57:7 دقائق.

وأهدى «شاهين» شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم النقطة الثالثة في التحديات الرئيسية، وذلك بعد فوزه بصدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات تحت قيادة المضمر غانم سعيد سالم بزمن بلغ 7:58:4 دقائق.

تألق العاصفة

وكانت هجن العاصفة قد انفردت بصدارة الأشواط الرئيسية الأربعة التي أقيمت في بداية تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن الجولة الثانية لتمهيدي المرموم أول من أمس.

الشاهينية

وقاد غياث الهلالي «الشاهينية» إلى صدارة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 6:24:4 دقائق، وعاد المضمر نفسه ليكسب التحدي في شوط المحليات الثاني، وذلك من خلال تقديمه لـ«شاهين» على قمة اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 6:16:7 دقائق.

وتألق غياث الهلالي مع «الشاهينية» في الشوط الثالث للقايا البكار المهجنات، والذي نجحت المطية المميزة في الحصول على صدارته بعد أن وصلت لخط النهاية بعد مرور زمن وقدره 6:19:0 دقائق.

أما الشوط الرابع، والذي كان أيضاً من نصيب شعار هجن العاصفة، فقد كانت الكلمة العليا فيه لـ«شاهين» الذي حسم معركة اللقايا الجعدان المهجنات مسجلاً توقيتاً بلغ 6:16:4 دقائق.

«منصورة» و«الكايد»

أهدت «منصورة» مالكها عبيد سلطان علي بالرشيد الكتبي انتصاراً مهماً في انطلاقة تحديات اليذاع بميدان المرموم ضمن الجولة الثانية من تمهيدي المرموم، والتي أقيمت الاثنين الماضي على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وذلك من خلال حصولها على صدارة اليذاع البكار المحليات بزمن وقدره 7:45:9 دقائق.

شموخ

وذهبت الصدارة في ثاني الأشواط لليذاع البكار المهجنات لشعار سالم سعيد منانه الكتبي وذلك عن طريق «شموخ» التي حسمت المعركة مسجلة توقيتاً بلغ 7:43:0 دقائق كان هو الأفضل من بين جميع الأشواط.

أما التحدي الثالث والذي تنافست من خلاله اليذاع الجعدان المحليات، فقد كان من نصيب حميد سعيد النيادي والذي قدم «الكايد» على الصدارة بزمن 7:49:9 دقائق. وأنهى «الوسمي» الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات لصالح مالكه محمد مهنا النوبي المحرمي، وذلك بعد قطعه رحلة السباق في توقيت وقدره 7:46:8 دقائق.

إبداعات

وكانت الجولة الثانية من تمهيدي المرموم قد انطلقت الأحد الماضي، من خلال ستة عشر تحدياً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل.، وكان الإنجاز في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات من نصيب شعار خليفة سلطان بالرشيد السويدي الذي قدم «إنجاز» على القمة في زمن وقدره 6:03:2 دقائق.

عون

قدمت «عون» العون لمالكها خليفة عبد الله ياعد الحميري التحدي الثاني والمخصص للقايا البكار المهجنات مسجلة توقيتاً بلغ 5:59:6 دقائق، وتألق شعار محمد الحزمي قناص العامري في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، وذلك بعد أن نجح «ناجح» في المهمة الموكلة إليه واعتلى القمة بزمن وقدره 6:05:1 دقائق، ونال «منذر» شارة التميز في كل الأشواط بحصوله على التوقيت الأفضل ليهدي مالكه مبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي ناموس اللقايا الجعدان المهجنات في زمن بلغ 5:59:3 دقائق.

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