إسماعيل القرقاوي: قرعة «عربية السلة» متوازنة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

توقع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، منافسة قوية في النسخة 33 لبطولة الأندية العربية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري حامل اللقب اعتباراً من 29 الشهر الحالي، باعتبار أن الفرق المشاركة تمثل النخبة في بلادها ولها ثقلها في ساحة كرة السلة العربية، ووصف القرقاوي توزيع الفرق الـ18 على 4 مجموعات بالمتكافئ، وقال إن القرعة جاءت متوازنة بصفة عامة، موضحاً أنه تقرر إقامة مباريات الأولى والثانية على صالة برج العرب، بينما تستضيف صالة الاتحاد السكندري مباريات الثالثة والرابعة.

ثناء

وأثنى القرقاوي على الجهد الذي بذل من قبل القائمين على مراسم القرعة ومراعاة توزيع الفرق التابعة لبلد واحد على مجموعات مختلفة آملاً أن تشهد النسخة الحالية مستويات رفيعة ترضي طموحات الجمهور والمسؤولين وتعكس مدى تطور كرة السلة العربية، وفي معرض حديثه عن التحضيرات التي يقوم بها النادي المنظم، وأشاد القرقاوي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة برئاسة محمد مصيلحي وحرصها على تقديم نسخة مميزة رغم هذا العدد الكبير من الفرق الذي يحتاج إلى جهد مضاعف سواء على صعيد إقامة الوفود وتخصيص ملاعب للتدريب واختيار النظام الصحي المناسب.

الأصعب

تضم المجموعة الرابعة بيروت اللبناني والكويت الكويتي والمنامة البحريني والغرافة القطري والبطائح الإماراتي، وتضم الأولى الاتحاد السكندري وبليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي، فيما تضم الثانية الشارقة الإماراتي واليرموك الكويتي والوكرة القطري واليوناني السوداني والزهراء التونسي، كما تضم الثالثة الأهلي المصري ووداد بوفاريك الجزائري وحضرموت اليمني والفتح السعودي.

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