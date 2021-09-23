سالم عبد الرحمن يتمسك بصدارة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

تعادل سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع البطل الهندي الأستاذ الدولي الكبير نارا يانان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ورغم التعادل تمسّك «الفتى الذهبي» بالصدارة رافعاً رصيده إلى 4 نقاط إلى جانب 5 لاعبين آخرين هم نارا يانان والأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي والأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي والأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف والأستاذ الدولي الكبير الأذري نايديتش أركاديتش.

وأعطى شارة انطلاق الجولة الخامسة، خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة بحضور جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد وفيصل الحمادي رئيس لجنة حكام البطولة ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

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