أحمد نقي: «غلف» يفخر بالمشاركة في «الكأس الأغلى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عبّر أحمد نقي رئيس نادي «غلف إف سي» عن فخرهم بالمشاركة ضمن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «أغلى الكؤوس» إلى جانب دوري الدرجة الأولى كأول نادٍ استثماري على مستوى الدولة يتم اعتماده رسمياً بعد حصوله على بطولة دوري الدرجة الثانية للموسم الماضي، وبعد استيفاء غلف إف سي لجميع المتطلبات والشروط بما يتوافق مع رؤية الاتحاد 2038.

ووجه أحمد نقي الشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة لإتاحة الفرصة أمام الأندية الخاصة ومشاريع الشباب الاستثمارية، وتابع نقي حديثه قائلاً: منذ عام 2014 أسسنا أكاديمية كرة القدم التي تعتبر نواة انطلاق النادي وقامت فرق الأكاديمية بالمشاركة في مختلف البطولات الودية والرسمية على مستوى الدولة وحققت العديد من الإنجازات مما شكل دافعاً قوياً لتكوين الفريق الأول والمشاركة بشكل رسمي في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

3 سنوات

وفيما يتعلق برؤية النادي بشأن المستقبل قال نقي: أعتقد أن المشوار طويل وما زلنا في بداية الطريق لتثبيت قوائم الفريق الأول وتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على اللقب من خلال خطة عمل تستمر لـ 3 سنوات مقبلة، وتوفير الدعم اللازم للنادي عبر مشاريع مختلفة وخلق فرص حقيقية بالتعاون مع الشركات الرائدة في الدولة والأفراد الداعمين للرياضة.

مقارعة الكبار

بدوره أكد أحمد الطواش رئيس مجلس الإدارة قدرة الفريق على المنافسة ومقارعة الكبار في دوري الدرجة الأولى بفكر استثماري بعيد المدى من خلال مشاريع ومنشآت رياضية تدعم الفريق الأول، وتسهم في زيادة الفرص وتحقيق الطموحات للشباب الناجح في دولة الإمارات، ودعم حديثه عبدالله عمر المدير التنفيذي للنادي بالقول: نعمل من خلال رؤية مجلس الإدارة على تحقيق توازن بين عناصر الخبرة وعنصر الشباب، خصوصاً في فئة المقيمين والأجانب بالإضافة لمواليد الدولة من خلال تطوير العمل الأكاديمي في النادي واستقطاب المواهب الناشئة، من جانبه عبّر حسام عابد مسؤول العلاقات العامة والتسويق الرياضي للنادي عن رضاه على مستوى الفريق خلال الجولة الأولى في تصفيات تمهيدي كأس رئيس الدولة. كما أكد الكابتن سالم خميس إداري الفريق سعادته بالانضمام ضمن الكادر الإداري لفريق غلف والذي يشارك للمرة الأولى في هذه المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز