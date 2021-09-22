مصارعة لي الذراعين تدشن «الفجيرة لبناء الأجسام»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يشهد مجمع زايد الرياضي بالفجيرة نجاحاً كبيراً للنسخة 21 من بطولة تحدي الفجيرة في بناء الأجسام التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حيث استهلت بإقامة بطولة مصارعة الذراعين بمشاركة أكثر من 30 لاعباً من مختلف دول العالم.

وقام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بتتويج الفائزين الأوائل في البطولة، بحضور محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة ورئيس اللجنة المنظمة عبد العزيز بوهندي، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، وكريم العنداري رئيس الاتحادين العربي واللبناني وخليل معروف مدير البطولة.

وأسفرت المنافسات عن فوز الروسي ماكسيم بلو بالمركز الأول في وزن تحت 85 كيلوغراماً، وحل الهندي بانيكير ثانياً، والروسي فاليا ثالثاً، ثم الأردني مراد رجب رابعاً، وفي وزن أكثر من 85 كيلوغراماً فاز الروسي روسلان بيف بالمركز الأول، تلاه الهندي ارتان سي ثانياً، والأوكراني ميكائيل دوركوف ثالثاً، والهندي مزاهير شمايل رابعاً.

وفي فئة المواطنين فاز بالوزن الخفيف سالم عبدالله الشحي بالمركز الأول، ومن بعده علي صالح الشحي ثانياً، ووليد موسى ثالثاً، وفي وزن الثقيل فاز علي عبد الله الشحي بالمركز الأول، تلاه عبد الله عباس ثانياً ومحمد موسى المعلم ثالثاً.

وقد أشرف على الطاقم التحكيمي، الحكام الدوليون خالد علي الحاج، وإبراهيم العلي ويحيى الساري والأوكرانية سيرجانا ومواطنها رودا كوف.

في ذات السياق، تنطلق صباح غد الخميس، منافسات الفيتنس موديلنغ والفيزيك والكلاسيك فيزيك، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، يمثلون مختلف دول العالم، وتختتم البطولة غداً الجمعة بمسابقة تحدي بناء الأجسام.

بدوره أشاد الشيخ عبدالله الشرقي بافتتاح الحدث الذي جاء مميزاً، مهنئاً أبطال لي الذراع الذين نجحوا في التتويج بالألقاب، وقال: بطولة تحدي الفجيرة دائماً ما تكون مميزة في كل تفاصيلها ومنافساتها، وذلك من واقع العدد الكبير من اللاعبين المشاركين في الحدث، مشيداً في ذات الوقت بمجمع زايد الرياضي الذي يشهد إقامة البطولة وتتوافر فيه كل سُبل النجاح.

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