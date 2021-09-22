«الفتى الذهبي» يتصدر «ماسترز الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

نجح سالم عبد الرحمن «الفتى الذهبي» نجم المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في تصدّر بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 30 دولة.

وجاءت صدارة سالم عبد الرحمن للبطولة بعدما تمكن من تحقيق فوز مستحق على بطل العالم للشباب وأفريقيا الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة، ليرفع الفتى الذهبي رصيده إلى 3.5 نقاط ويتقاسم الصدارة مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان والأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي والأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي، فيما حل خمسة لاعبين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط هم الأستاذ الدولي الكبير اليوناني ديميتريوس ماستروفاسيلس والأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف والأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف والهنديان الأستاذان الدوليان الكبيران أباجيت جوبتا ومواطنه الأستاذ الدولي الكبير آرجون ايريغاسي.

شارة الانطلاق

وأعطى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي ورئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، شارة انطلاق مباراة «الفتى الذهبي» أمام الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي.

وأسفرت أبرز نتائج الجولة الرابعة عن تعادل في مباراة القمة بين الهندي نارا يانان والإيراني أمين طبطبائي، وفاز الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي على الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي جوليس موزارد.

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