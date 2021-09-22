مبادرة مبتكرة لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في أكتوبر المقبل مجموعتين مختارتين من تحدي نجم الرالي - سباق التعرج للسيارات، وتعتبر هذه المبادرة المبتكرة جزءاً من برنامج «نجم الرالي» - الاتحاد الدولي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والهيئات المحلية لرياضة السيارات، حيث تنطلق هذه المبادرة من القواعد الأساسية لرياضة السيارات الإلكترونية للكشف عن نجوم المستقبل في بطولة العالم للراليات في الاتحاد الدولي للسيارات وتدريبهم ودعمهم.

ويلعب محمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، دوراً مهماً في تطوير رياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وتستهدف المبادرة، المواطنين والمقيمين في الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، وسيقام التحدي الأول في دبي أوتودروم يوم الجمعة 1 أكتوبر خلال معرض الإمارات لرياضة السيارات، وسيعقب ذلك التحدي الثاني والنهائي لسباق التعرج للسيارات، والذي سيقام يوم الجمعة 8 أكتوبر على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، ويقتصر كل تحدي على 45 مشاركاً.

فرصة

وقال محمد بن سليّم عن هذه المبادرة: «برنامج «نجم الرالي» قريب من قلبي، ومن خلاله ستتم عملية اختيار المتسابقين بطريقة عادلة وواضحة، وستمنح الفرصة لأفضل المواهب من الشباب والشابات للتنافس ضد أقرانهم محلياً ودولياً. وسأتابع البرنامج عن كثب، وسأحضر كلما أمكن جولات التصفيات في الإمارات وخارجها، وبلا شك أن مثل هذه المبادرات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والمنظمات المعنية، سيكون لها مردود إيجابي لتنمية المهارات وصقل المواهب، لا سيما أنه سيتم تنظيمها بشكل دقيق يسهم في تلبية هوايات الشباب».

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