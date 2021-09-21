تفاهم بين «الشارقة الرياضي» ومركز التحكيم الرياضي

المصدر: وام

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أهمية مركز التحكيم الرياضي والدور الذي يقوم به في خدمة الرياضة واختصاصاته المختلفة بما يسهم في العمل على نشر الثقافة الرياضية القانونية لما له من أهمية في القطاع الرياضي وما يتعلق بأعماله المختلفة وأهمية التواصل مع الجهات والمؤسسات الرياضية.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقد بفندق سنترو الشارقة بحضور عبدالملك جاني نائب الرئيس، والمستشار عمر حسن بن حنيفة رئيس اللجنة القانونية وعبداللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية وعبدالله بن سلطان رئيس لجنة الاحتراف، وأعضاء مجلس الإدارة بالمجلس وعبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي ومحمد إبراهيم الحمادي رئيس قسم الموارد البشرية وبخيت سعيد القرص مدير مكتب رئيس المجلس.

وتناول اللقاء التعريف بدور مركز التحكيم الرياضي ودراسة التعاون المشترك مستقبلاً بما يحقق الفائدة المشتركة والتعريف بدوره في القضايا التي تحمل الطابع الأجنبي.

كما حضر اللقاء من جانب المركز كل من سعادة أحمد إبراهيم المرزوقي المشرف العام على مركز التحكيم الرياضي والمدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية وسعادة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قاضي نقض والدكتور أحمد محمد عبد الظاهر المكتب الفني لوكيل الدائرة وفيصل الخوري المدير الإداري للمركز وكلوي سيرون الباحث القانوني ومحمد خلفان اليماحي خبير ومحكم دولي وفاتن عبدالله عبدالحفيظ مترجم قانوني وخميس محمد الشحي مساعد ضابط أنشطة وفعاليات.

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