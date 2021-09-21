راشد الظاهري يعتلي منصة التتويج في إيطاليا

المصدر: لوناتو - البيان الرياضي

يواصل نجم الكارتينغ الإماراتي البطل الموهوب راشد الظاهري تألقه مع استئناف سباق البطولة بعد عطلة الصيف، وفي أول سباق له مع فريقه الجديد «Kart Republic» يعتلي الظاهري منصة تتويج سباق مدينة لوناتو في شمالي إيطاليا، في السباق الذي أقامه منظمو Formula 4 الإيطاليون، منظمو بطولة العالم للكارتينغ WSK.

وتنافس الظاهري مع أكثر من 250 سائقاً من أكثر من 50 دولة، ويضاف هذا الفوز إلى لائحة الظاهري الكبيرة من الإنجازات الكبرى التي حققها في بداية الموسم، حيث توج بطلاً مزدوجاً.

وبعد وقوفه على منصة التتويج وتسلم الكأس ورفع علم دولة الإمارات في حفل التتويج، علّق راشد الظاهري قائلاً: «كان السباق صعباً، هنا أود أن أشكر جميع أفراد فريق عمل Kart Republic على دعمهم. إنها بداية جيدة لنا معاً. تمكّنا من تجربة الكثير من المواد تحت المطر وعلى المسار الجاف وتمكّنا من الحصول على إعداد جيد. نحن نعرف الآن ما يجب أن نعمل عليه في المستقبل ونأمل في السباق القادم في مدينة أدريا أن نكون قادرين على الفوز بالمركز الأول».

ومن جهته، قال مدرب راشد الظاهري البطل السابق للفورمولا 2 الإيطالي فاوتسو إيبوليتي: بعد عطلة الصيف، عدنا إلى السباق بكل قوة. يعد هذا الإنجاز ممتازاً، صعدنا على منصة التتويج بفريق جديد، وبمحرك جديد، وبطاقة جديدة، وميكانيكي جديد، وكل ذلك يُبشر ببداية رائعة وتعد بمزيد من النجاحات في المستقبل.

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