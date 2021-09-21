المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق أبوظبي للبوانيش الشراعية والذي ينظمه النادي السبت المقبل بكورنيش العاصمة أبوظبي.

وقرر النادي إغلاق باب التسجيل ظهر غد، فيما حدد النادي اشتراطات التقدم للمشاركة في السباق وقصرها على المطعمين باللقاح ضد كوفيد 19.

وتبلغ مسافة سباق أبوظبي 8 كيلومترات، وسط توقعات بوصول عدد المشاركين إلى ما يقرب من 50 محملاً شراعياً.

وكان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت قد نظم سباق العالية للبوانيش الشراعية السبت الماضي وحلق بلقبه حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وكان السباق بمقام عودة نشاط السباقات بعد توقف صيفي استمر قرابة ثلاثة أشهر، وسوف يتم استكمال موسم 2021 بما يقرب من 13 حدثاً بين سباقات وبطولات

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