بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو تختتم الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستضيف صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، يوم الجمعة المقبل، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو بمشاركة واسعة من اللاعبات المواطنات المحترفات بكافة الأندية والأكاديميات بالدولة.

وتشهد الجولة الختامية من البطولة منافسات في ثلاث فئات هي الناشئات «تحت 16 عاماً»، والشابات «تحت 18 عاماً»، والكبار «فوق 18 عاماً». وتتمتع أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز 777 بحظوظ وافرة للصعود على منصة التتويج.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن مجتمع الجوجيتسو في الدولة سيتعرف على بطل النسخة الأولى من بطولة «أم الإمارات» بحلته الجديدة، حيث تتمتع هذه البطولة بالأهمية والرمزية على الساحة المحلية.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تخصيص جائزة مالية تبلغ 690 ألف درهم للفائزين بالمراكز الأولى.

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