كروسبي وزابرانو تتألقان في بطولة الاسكواش الثانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدرت فرانسواز كروسبي وسامارا زابرانو المرتبة الأولى لفئة المبتدئات والفئة المتقدمة على التوالي، مع ختام فعاليات الدورة الثانية لبطولة الاسكواش للسيدات.

والتي جرت بمقر نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري ونظمتها أكاديمية «ذا فلاينج داف بدبي» بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 30 لاعبة اسكواش لعرض مهاراتهن وتطوير أدائهن في رياضة الاسكواش.

وحلت في المركز الثاني لفئة المبتدئات راز رحماني وفي المركز الثالث ماريا اليخاندرا بينما جاءت فاطمة غباش في المركز الرابع، وعن الفئة المتقدمة فازت هبة ماجد بالمركز الثاني، فيما جاءت تيا بيليموريا في المركز الثالث وحصلت ميسون عبدالمجيد على المركز الرابع.

وأعربت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة عن سعادتها بتنظيم بطولة الاسكواش المرة الثانية في الموسم الصيفي وقالت: «يسرنا التعاون المرة الثانية مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية دبي للاسكواش بعد النجاح الذي حققناه معاً في البطولة الأولى».

شراكة ودعم

وقالت كنزي الدفراوي مؤسسة الأكاديمية: «لقد أطلقنا الأكاديمية قبل أشهر قليلة ومع ذلك فالاستجابة كبيرة للبطولة الثانية التي تقام بعد 3 أشهر فقط من البطولة الأولى التي انطلقت في يونيو الماضي».

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