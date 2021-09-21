المرزوقي: 43 بطولة لاتحاد التنس في الموسم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد اتحاد الإمارات للتنس تنظيم 43 بطولة حتى نهاية الموسم الحالي، استكمالاً لخطته السنوية التي أطلقها بداية العام وتشمل تنظيم 121 بطولة.

والتي تندرج ضمن أجندة الموسم الرياضي الحالي، منها 35 بطولة تصنيفية لمختلف الأعمار مما يعكس النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الدولة، وأن أبرز الاستحقاقات التي ستنظم خلال الفترة المقبلة تنظيم بطولات تنس 360 للرجال والسيدات والتي ستقام بجوائز مالية جيدة، إضافة إلى منح الفائزين النقاط التصنيفية، وأن هنالك بطولات ينتظر اعتمادها من الاتحاد الدولي لتنظيمها خلال العام الحالي.

وأفاد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس بأن التعاون المشترك بين اتحاد الإمارات للتنس والاتحاد الدولي من جهة، ومع الأكاديميات التي تنضوي تحت مظلته زاد من عدد البطولات التي تنظم في الدولة، مؤكداً أن تنظيم البطولات بشكل منتظم شهرياً يعكس العدد الكبير لممارسي التنس في الدولة مما يبشر بمستقبل مبهر للعبة.

وتابع: شهد الموسم الحالي بطولات مهمة رسخت نفسها لتكون حاضرة في أجندة الموسم المقبل ومنها بطولة الشارقة لرياضة المرأة والبطولات الشاطئية ودوري مجلس دبي الرياضي المجتمعي وسواها، وأن هذه البطولات زادت من عدد اللاعبين واللاعبات وفقاً لرؤية الاتحاد.

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