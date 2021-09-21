«موانئ دبي العالمية للغولف 2021» نوفمبر المقبل

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق النسخة 13 من بطولة موانئ دبي العالمية للغولف في الفترة من 18 – 21 نوفمبر المقبل، ويشهد الحدث منافسات قوية بين أبرز لاعبي الغولف في العالم لإحراز المركز الأول في أوروبا ضمن فعاليات «سلسلة رولكس» لموسم 2021.

تعود بطولة موانئ دبي العالمية من جديد تزامناً مع تأكيد عودة الجماهير إلى ملاعب دبي ضمن الحدث الذي يمثل ختام الموسم ضمن الجولة الأوروبية في دبي. ويمكن لعشاق الغولف الحصول على التذاكر المجانية بالإضافة إلى العديد من المزايا والخيارات الأخرى ضمن فعاليات «سلسلة رولكس».

يشارك في الجولة الأوروبية 50 لاعباً من أفضل لاعبي الغولف حول العالم، ويتنافسون في ملعب عقارات جميرا للجولف، الذي صممه «جريج نورمان»، الحائز لقب البطولة المفتوحة مرتين. ويبلغ مجموع الجوائز المالية في البطولة 9 ملايين دولار.

ويشهد الحدث أيضاً إقامة العديد من الفعاليات المخصصة للجمهور، وتجمع هذه الفعاليات بين إثارة لعبة الغولف العالمية والأنشطة الترفيهية الممتعة، ويمكنهم الاستمتاع بالدخول إلى صالة الضيافة الخضراء رقم 16، .

والتي توفر إطلالات رائعة على المساحات الخضراء بالإضافة إلى الوصول إلى نادي عقارات جميرا للجولف ومشاهدة المباريات من خلال صالة الضيافة الخضراء رقم 18. كما تقدم وجبات الإفطار، ووجبات الغذاء والمشاوي، والوجبات الخفيفة بالإضافة إلى المشروبات والمرطبات المتنوعة واللذيذة.

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تشهد بطولة موانئ دبي العالمية للغولف أيضاً عودة «بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الغولف من أصحاب الهمم» إلى دولة الإمارات، ويشارك 8 من أبرز لاعبي الغولف من أصحاب الهمم في منافسة لإحراز الكأس في 19 و20 نوفمبر ضمن النهائيات التي تقام في دبي.

ويمثل الحدث المرة الأولى التي يحضر فيها المشجعون إلى بطولة موانئ دبي العالمية للغولف منذ نسخة 2019، واقتصر الحضور في بطولة العام الماضي، التي أحرز لقبها الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك، على الضيوف المدعوين فقط تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار «كوفيد 19».

وجهة رائدة

وعبر توم فيليبس، رئيس الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، عن سعادته بعودة الحياة إلى ملاعب دبي التي تستضيف كبرى الفعاليات الرياضية بحضور الجماهير بقوله: «لقد أصبحت الإمارات وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية. وتزامناً مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، نتطلع إلى تقديم نموذج مثالي لتنظيم الحدث الرياضي مع ضمان تعزيز الصحة والسلامة للجميع».

وتقام بطولة موانئ دبي العالمية للغولف وفقاً لتوجيهات الجهات الحكومية المختصة، وسيعمل فريق عمل الجولة الأوروبية بالتعاون والتنسيق مع حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة لضمان سلامة جميع المشاركين والحضور.

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