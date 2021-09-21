16 ديسمبر انطلاقة دولية «كروس فت» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار البطولات الدولية المقامة في دبي خلال عام 2021، أعلن مجلس دبي الرياضي، عن تنظيم «بطولة دبي الدولية لرياضة كروس فت» خلال الفترة 16 - 18 ديسمبر المقبل، على استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود، بمشاركة 40 من أبطال وأفضل لاعبي ولاعبات الكروس فت في العالم.

يأتي تنظيم البطولة، في ضوء التطور الكبير الذي يشهده قطاع الرياضة في دبي، وما يميزه من إقامة واستضافة العديد من البطولات العالمية الكبرى.

ضمن مختلف الرياضات، مع استقطاب أهم وأبرز نجومها من شتى أنحاء العالم، في ضوء الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في دبي، رسمياً وجماهيرياً، والزيادة المستمرة في أعداد ممارسي الرياضات المختلفة في دبي، بفضل ما تنظمه من بطولات ومبادرات وبرامج مشجعة على تبني الرياضة كأسلوب حياة.

دعوة

وستكون المشاركة في بطولة «الكروس فت»، محددة بالدعوة المباشرة، بمشاركة 20 من السيدات و20 من الرجال، من أفضل الرياضيين في العالم، وسيتنافسون على جوائز البطولة، التي يتجاوز مجموعها المليون درهم، وسيتم بث منافساتها على الهواء مباشرة، عبر قناة دبي الرياضية، والموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، وعلى القناة الخاصة بها على موقع يوتيوب.

ومن بين الرياضيين الذين سيتم دعوتهم للمشاركة في البطولة، الآيسلندية آني ثوريسدوتير بطلة العالم لعامي 2011 و2012، ووصيفة البطلة للأعوام 2010 و2014 و2019 و2020، كما ستكون البريطانية سامانثا بريغز من بين الرياضيين المدعوين للمشاركة في البطولة، والتي فازت ببطولة العالم عام 2013.

وقال سعود الشامسي مدير البطولة: «بطولة دبي الدولية «للكروس فت»، من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية، وستكون هذا العام مختلفة عن النسخ السابقة، حيث تم تقليل عدد المشاركين لـ40 مشاركاً، لزيادة قوة المنافسة، كما سيتم تقليل مساحة حلقة المنافسة، مع زيادة درجة صعوبة الألعاب».

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