«فتيات الإمارات» بطل آسيا لسباعيات الرجبي

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

فاز منتخب الإمارات لفتيات الرجبي بلقب البطولة الآسيوية تحت 18 سنة لسباعيات الرجبي والتي أقيمت بمدينة طشقند في أوزبكستان، المرة الأولى، وتغلب في المباراة النهاية على المنتخب الهندي 21 - 17 ليتوج بكأس البطولة.

وشهدت المنافسات التي أقيمت المرة الأولى منذ جائحة كورونا، نتائج متميزة للمنتخب الذي حقق في اليوم الأول الفوز على قيرغيستان 55 - 0، وعلى كازاخستان 12 - 10، فيما خسر من أوزبكستان 5 - 7، وفي اليوم الثاني فاز على المنتخب الهندي 29 - 12، وتفوق على أوزبكستان في نصف النهائي 19 - 10، ثم على المنتخب الهندي المرة الثانية في النهائي.

وعبر الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي عن سعادته بالفوز المستحق لمنتخبنا بكأس البطولة الآسيوية وقال أظهرت فتياتنا إمكانات كبيرة ومستقبل الرجبي الإماراتي سيكون أفضل في السنوات المقبلة.

وهنأ قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بفوز منتخبنا بالبطولة الآسيوية عن جدارة واستحقاق متمنياً المزيد من الإنجازات لرجبي الإمارات.

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