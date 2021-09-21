لقب «تروفيو ماتيوتي» لـ «الإمارات للدراجات»

المصدر: (روما - وام)

فاز الإيطالي ماتيو ترينتين دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بالمركز الأول في سباق تروفيو ماتيوتي في إيطاليا، ليعيد إلى الأذهان فوزه بالسباق نفسه عام 2019، وهو الفوز الـ 29 لفريق الإمارات هذا الموسم، والأول للاعب بقميص الفريق.

ونجح ماتيو في تجاوز منافسيه يوناثان ريستريبو (أندروني جيوكاتولي-سيدميريك)، وفالنتين فيرون (توتال إنيرجيز)، بخطة محكمة، وانطلق بأداء هجومي قبل 10 كم من نهاية السباق، ليوسع الفارق بينه وبين منافسيه. وفي ألمانيا، حقق النرويجي ألكسندر كريستوف، دراج الإمارات، المركز الثالث بسباق إشبورن - فرانكفورت، ويستعد كريستوف للمشاركة في بطولة العالم لسباقات الطرق، الأحد المقبل في بلجيكا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز